Kitapçı ve kırtasiyeye 4 ay ödemesiz kampanya

Şekerbank, nakit akışı yıl içinde dönemsellik gösteren kitapçı ve kırtasiyeci esnafı için avantajlı faiz oranları ve 60 aya varan vadelerle finansman imkânı sunarken, 4 ay ödemesiz dönem seçeneğiyle ilk ödemelerin 2021 yılına dek ötelenmesini sağlıyor. Kampanya kapsamında tüm POS ürünlerinde yüzde 1’in altında komisyon oranları ile kira muafiyetinin yanı sıra 10 yapraklı çek kullanımında çek yaprak bedeli alınmıyor. Ayrıca kitapçı ve kırtasiyeciler, tüm bankacılık ürünlerini tek bir hesap özetiyle takip edebilme imkânı sunulan Üreten Kart ile Şeker Bonus Kart’a ilk yıl kart aidatı ödemiyor.

‘Bereketi artırsın’

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “Şekerbank olarak her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler geliştirerek duraksamadan var gücümüzle çalışıyoruz. Hâlihazırda içinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde, yeni okul sezonu başlarken kitapçı ve kırtasiyeci esnafımızın nakit akışlarını desteklemek amacıyla birbirinden farklı avantajları içeren bir kampanya hazırladık. Kampanya esnafımızın elini rahatlatacak ve dükkânının bereketini artıracak” dedi.