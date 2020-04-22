Korona günlerinde TV satışları patladı

Koronavirüs salgını ile evde kalma sürelerinin artması ve öğrencilerin EBA TV üzerinden eğitim alabilmesi akıllı televizyonlara ilgiyi artırdı. Beyaz eşya ve televizyon bayileri de bu dönemde açık olan işletmeler arasında.

Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, evlerde kritik öneme sahip beyaz eşya, küçük ev aletleri, televizyon ve elektronik ürünlerin her zamankinden daha çok kullanılmaya başladığını söyledi. Evde kalma süresinin uzamasıyla televizyon izlenme oranlarının doğal olarak arttığını belirten Tüfekçi, “Bizden akıllı TV alan tüketicilerimiz üzerinde yaptığımız bir araştırmada TV izleme sürelerinde yüzde 12’lik artış gözlemlendi. TV’nin açık olma süresi de yüzde 9 arttı. Hem EBA eğitimleri hem de dizi ve film izleme oranlarındaki artış tüketicileri ikinci veya üçüncü TV alımına yönlendirdi. Smart TV satışlarında artış var” dedi.

Tüfekçi, satın alma eğiliminde Smart TV’lerin öne çıktığını aktararak, “İnternet bağlantısı ile Netflix, YouTube, Beinconnect, Pepee, Blu TV, Puhu TV, uzaktan eğitim sunan TRT uygulaması gibi birçok online platformu içinde barındıran akıllı televizyonlarımız tercih ediliyor” diye konuştu.

Daha iyi durumda

Virüsün piyasaya etkilerinin nisan sonuna doğru daha iyi ölçümlenebileceğini dile getiren Tüfekçi, “Kendi mağazalarımızda mart-nisan dönemine baktığımızda, geçen yılın aynı dönemine göre perakende satışlarda evde kullanımı artan ürünler ön plana çıkıyor. Dondurucu ve kurutma ürünlerinde satışlar daha ileride” bilgisini verdi.

TP Vision Türkiye Ülke Müdürü Ünal Masalcı, nisanı geçen yılla karşılaştırdıklarında TV pazarında adet bazında yüzde 20, cirosal olarak ise yüzde 35 düşüş yaşandığını belirterek, ancak diğer sektörlerle kıyaslandığında TV pazarının kısmen daha iyi durumda olduğunu kaydetti.

Büyük ekran isteniyor

Satışların bayi kanalında mevcut koşullara göre oldukça iyi gittiğini dile getiren TP Vision Türkiye Ülke Müdürü Ünal Masalcı, “Online satış ise beklentimizin üzerinde performans gösteriyor. Bu süreçte insanlar doğal olarak haber almak, eğlenmek, eğitim ve iletişim amacıyla televizyonlara normalden de fazla ilgi gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.

Masalcı, bu süreçte 50 inç ve üstü UHD, Android ve Ambilight özellikli ürünlerin satışlarının beklentilerinin üzerinde olduğunu dile getirerek, büyük inç ekranlara ciddi talep gösterildiğini, günümüzde ağırlıklı olarak 4K UHD görüntü kalitesine sahip TV’lerin satıldığını aktardı.

İlk üç ayda beyaz eşya iç pazarda yüzde 11 büyüdü

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) Ocak-Mart 2020 verilerine göre, yılın ilk 3 ayında beyaz eşyada 6 ana ürün grubunda iç pazar, 2019 yılına göre yüzde 11 oranında büyüdü. İhracat yüzde 3 artarken, üretim seviyesi de korundu.

Nisan ayı itibariyle pandeminin etkisinin daha net hissedileceğini belirten TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Öncelik toplum sağlığı. Bu konuda sektöre önemli bir sorumluluk düşüyor. Ürün ve hizmetlerimiz, taze gıdanın korunması, yemeklerin hazırlanması ve evde hijyenin sağlanması gibi çok temel ihtiyaçların karşılanmasında kritik bir role sahip. Beyaz eşya sektörü için devletimizin sağlayacağı bazı vergi ve uygulama düzenlemeleri, istihdamın korunması açısından önemli” dedi.