28.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Küresel piyasalar kaygılı
Dolar/TL koronavirüsün küresel ekonomik aktiviteye etkisinin artabileceğine yönelik endişelerle dün Mayıs 2019’dan beri yeni en yüksek güniçi seviye olan 6.17 civarında seyrederken BIST-100 endeksi ise yüzde 4’e yakın kayıp yaşadı.
Hafta başında kayıpların yüzde 6’ya ulaştığı havacılık sektöründe dün de yüzde 5 civarı kayıp yaşanırken, bankacılıkta ise kayıplar yüzde 4’ü aştı.
Koronavirüsün ortaya çıktığı ülke sayısının artması endişeleri tetiklemiş durumda. Öte yandan petrol fiyatları 72 dolardan 52 doların da altına indi.
Bu düşüşte dünyanın en büyük ekonomilerinin ekonomik aktivitelerinin, dolayısıyla petrol talebinin azalacağı beklentisi etkili oldu. Reuters’a konuşan bankacılara göre küresel piyasalarda riskten kaçış, doların son dönemde güçlü seyri ile jeopolitik endişeler dolar/TL’yi yukarı yönlü baskılayan en önemli unsurlar.
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