19.02.2021 - 11:36 |
Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 19 Şubat Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye 4 milyon TL!
Milli Piyango çekilişi için geri sayım devam ediyor. Her ayın 9-19 ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Milli Piyango'nun Şubat ayı içerisindeki son çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Şubat ayının 28 çekmesi nedeniyle bu ay içerisinde sadece iki çekiliş gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 4 milyon TL olduğu Milli Piyango çekilişi için geri sayım devam ediyor. Peki çekiliş saat kaçta?
Milli Piyango 19 Şubat çekilişi için geri sayım devam ediyor. Şubat ayı içerisindeki ikinci ve son çekiliş bu akşam gerçekleştiirlecek. Büyük ikramiyenin 4 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 100 bin, 20 bin, 10 bin ve 5 bin TL tutarında ikramiye verilecek. 50 kişiye teselli ikramiyesi olarak 4 bin TL ikramiye dağıtılacak. Bunun yanı sıra amorti kazanan vatandaşlar satın aldıkları biletleri tutarı kadar ikramiye kazanacak?
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise 17:30'da Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
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