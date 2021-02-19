Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 19 Şubat Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye 4 milyon TL!

Milli Piyango 19 Şubat çekilişi için geri sayım devam ediyor. Şubat ayı içerisindeki ikinci ve son çekiliş bu akşam gerçekleştiirlecek. Büyük ikramiyenin 4 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 100 bin, 20 bin, 10 bin ve 5 bin TL tutarında ikramiye verilecek. 50 kişiye teselli ikramiyesi olarak 4 bin TL ikramiye dağıtılacak. Bunun yanı sıra amorti kazanan vatandaşlar satın aldıkları biletleri tutarı kadar ikramiye kazanacak?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise 17:30'da Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLET SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ