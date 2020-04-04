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    HaberlerEkonomi Haberleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nde süre uzatımı
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    04.04.2020 - 09:03 | | AA

    Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nde süre uzatımı

    Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nin geçici 1'inci, 2'nci ve 4'üncü maddeleri dışındaki maddelerinin yürürlüğe girişi 1 Temmuz 2020 tarihine uzatıldı.

    Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nde süre uzatımı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, daha önce 1 Mart 2020 olarak duyurulan tebliğin geçici 1'inci, 2'inci ve 4'üncü maddeleri dışındaki maddelerinin yürürlüğe girişi 1 Temmuz 2020 olarak değiştirildi.

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