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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle kapandı
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    24.07.2020 - 00:01 | | AA

    New York borsası düşüşle kapandı

    New York borsası, günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,31 azalışla 26.652,20 puana geriledi.

    New York borsası düşüşle kapandı

     

    S&P 500 endeksi yüzde 1,22 kayıpla 3.236,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,29 azalışla 10.461,42 puana düştü.

    Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, haftalık işsizlik maaşı başvurularındaki artış ile teknoloji hisselerindeki düşüş etkili oldu.

    ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Temmuz ile biten haftada 1 milyon 416 bine yükselerek mart ayından bu yana ilk kez artış kaydetti.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6,8 milyona yükselerek rekor seviyeye ulaşan haftalık işsizlik maaşı başvuruları, söz konusu dönemde zirveyi görmesinin ardından düşüş eğilimine geçmişti.

    Ülkede işsizlik maaşı başvurularında görülen yükselişte Kovid-19 vakalarındaki artış etkili olurken, son veriler ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri de artırdı.

    Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'de, virüs bulaşan kişi sayısı 4 milyonu aşarken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 146 bin 935 olarak kaydedildi.

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