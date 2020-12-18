New York borsası yatay seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarak 3.723,13 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 yükselişle 12.797,24 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketine dair beklentiler piyasaların odağındaki yerini korudu.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar yaklaşık 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketinde anlaşmanın eşiğine gelirken, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell dün anlaşmanın "yakın göründüğünü" söyledi.

ABD Kongresi'nin destek paketi üzerinde "büyük olasılıkla" hafta sonu da çalışacağını belirten McConnell, destek paketi ve bütçe tasarısını onaylamak için zaman kazanmak amacıyla kısa vadeli bir finansman önleminin gerekebileceğini bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de dün destek paketi üzerinde uzlaşmaya yaklaştıklarını ifade etti.

Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmeler de piyasaların takip ettiği bir diğer konu oldu. Ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısı 17 milyonu aşarken, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) dün Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, aşının kullanılabileceği tavsiyesinde bulundu. FDA'nın, aşının kullanımına bugün onay vermesi bekleniyor.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede cari işlemler açığı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 10,6 artarak 178,5 milyar dolara yükseldi. Söz konusu artışla cari açık, 2008'in ikinci çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.