New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,40 artışla 28.445,99 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 3.486,32 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 kazançla 11.687,59 puandan işlem görmeye başladı.

Fed'in para politikası stratejisinde değişikliğe gittiğini duyurmasının ardından endeksler açılışta pozitif bir seyir izledi. Banka yeni para politikası stratejisinde ortalama yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini ve istihdamı enflasyonun önüne koyacağını duyururken, Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında, maksimum istihdamın geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef olacağını bildirdi.