Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı! Enflasyon kaç oldu?

Her ayın 3'ünde enflasyon rakamları açıklanıyor. Bugün 3 Şubat ve gözler TÜİK'teydi... Binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" diye soruyordu. Az önce rakamlar açıklandı.

ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %1,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %2,12 ile giyim ve ayakkabı, %6,13 ile eğitim ve %6,32 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,53 ile çeşitli mal ve hizmetler, %23,25 ile ev eşyası ve %21,43 ile ulaştırma oldu.

AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %4,37 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,03 ile eğitim oldu. En az artış gösteren gruplar ise, %0,31 ile haberleşme, %0,67 ile alkollü içecekler ve tütün ve %1,12 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,25 ile sağlık, %3,02 ile konut ve %2,90 ile ev eşyası oldu.

Ocak 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 30 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 293 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.