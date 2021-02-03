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03.02.2021 - 10:04 |

Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı! Enflasyon kaç oldu?

Ocak ayı enflasyon oranları bugün açıklandı. Sabahtan bu yana vatandaşın gözü TUİK verilerindeydi. Beklentiler daha önce açıklanmıştı şimdi sıra gerçek rakamlardaydı... Peki, Enflasyon oranı kaç oldu?

Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı! Enflasyon kaç oldu?

Her ayın 3'ünde enflasyon rakamları açıklanıyor. Bugün 3 Şubat ve gözler TÜİK'teydi... Binlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" diye soruyordu. Az önce rakamlar açıklandı.

ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %1,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %2,12 ile giyim ve ayakkabı, %6,13 ile eğitim ve %6,32 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,53 ile çeşitli mal ve hizmetler, %23,25 ile ev eşyası ve %21,43 ile ulaştırma oldu.

AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %4,37 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,03 ile eğitim oldu. En az artış gösteren gruplar ise, %0,31 ile haberleşme, %0,67 ile alkollü içecekler ve tütün ve %1,12 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,25 ile sağlık, %3,02 ile konut ve %2,90 ile ev eşyası oldu.

Ocak 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 30 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 293 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

 

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