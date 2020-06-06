OPEC'in üretim kesintisini 1 ay uzatması bekleniyor

OPEC adıyla bilinen ve 23 ülkeden oluşan birliğin, bugün video konferans yoluyla yapılması beklenen bakanlar toplantısından, 30 Haziran'da süresi dolacak günlük 9,7 milyon varillik üretim kesintisi anlaşmasının temmuz sonuna kadar uzatılması kararı çıkması bekleniyor.

Londra'daki bağımsız araştırma kuruluşu Capital Economics'in Emtia Ekonomisti Samuel Burman, AA muhabirine, Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin nisanda yaptıkları anlaşma sayesinde OPEC ülkelerinin petrol üretimlerinin düştüğünü ifade etti.

Burman, Kovid-19 kaynaklı zayıf seyreden küresel petrol talebi nedeniyle dünya genelinde petrol stoklarının rekor doluluk seviyelerine ulaştığını vurgulayarak, geçen yılın ikinci çeyreğinde günlük 100 milyon varillik küresel petrol tüketiminin bu yılın aynı döneminde 85 milyon varile gerilediğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Küresel petrol talebinin hala çok zayıf olduğuna dikkati çeken Burman, "Talebin bu yıl yeniden artışa geçeceğini bekliyoruz. Ancak talepteki toparlanmanın hızı ve miktarı hakkında hala önemli belirsizlikler mevcut." ifadelerini kullandı.

Burman, arz tarafında ise Irak ve Nijerya'nın üretim kotalarına tam olarak uymamasının OPEC ülkeleri tarafından eleştirildiğine işaret ederek, üretim kesintisi anlaşmasının 1 ay daha uzatılarak bu ülkelere kotalara uyum fırsatı oluşturulabileceğini aktardı.

Haziran sonunda bitecek anlaşmanın temmuz sonuna kadar uzatılması durumunda petrol fiyatlarında çok büyük hareketlilik olmayacağını dile getiren Burman, anlaşmanın uzatılmaması durumunda ise petrol fiyatlarının düşebileceği uyarısında bulundu.

"ABD'nin petrol üretimi artabilir"

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy Petrol Piyasası Araştırma Müdürü Bjornar Tonhaugen da OPEC ve OPEC dışı ülkeler anlaşmaya vardığı için petrol fiyatlarında artış görüldüğünü söyledi.

Tonhaugen, OPEC anlaşması kapsamında Irak'ın günlük petrol üretimini 1,06 milyon varil düşürmeyi kabul ettiği ancak geçen ay günlük üretimini sadece 400 bin varil azaltabildiği bilgisini paylaşarak, temmuzda ise üretimini en fazla günlük 200 bin varil daha düşürebileceğini aktardı.

Yılın ikinci yarısında küresel petrol talebinde toparlanma olması durumunda fiyatların destek bulacağını ifade eden Tonhaugen, bu dönemde ABD'nin ham petrol üretiminin de günlük 300 bin varil artabileceğini belirtti.

Tonhaugen, "Yılın ikinci yarısında talebin arzdan daha hızlı artması durumunda stoklar da eriyecektir. Üretici ülkeler ellerindeki petrol stoklarını da bir an önce azaltmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.