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    HaberlerEkonomi Haberleri OYAK’ın 5 çimento şirketi birleşti
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    16.05.2020 - 12:59 |

    OYAK’ın 5 çimento şirketi birleşti

    OYAK, üyelerine sürdürülebilir yüksek nema sağlama hedefi doğrultusunda halka açık 5 şirketi; Adana Çimento, Bolu Çimento, Aslan Çimento, Ünye Çimento ve Mardin Çimento’yu, “OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.” adı altında birleştirdi. “OYAK Çimento”, Türkiye’nin en büyük çimento markası konumuna geldi.

    OYAK’ın 5 çimento şirketi birleşti

    Türkiye’nin en büyük mesleki emeklilik fonu olan OYAK, halka açık beş çimento şirketini, yurt içi – yurt dışı stratejik planları ve çimento sektöründeki hedefleri doğrultusunda “OYAK Çimento” markası ile tek çatı altında birleştirdi. 2019 yılının son çeyreğinde birleşme görüşmelerine başlayan Adana Çimento, Bolu Çimento, Aslan Çimento, Ünye Çimento ve Mardin Çimento; 15 Mayıs 2020 itibarıyla OYAK Çimento markası altında faaliyetlerine güçlü bir şekilde devam edecek.

    Faaliyet gösterdiği sektörlerde yarattığı değer, tasarruf imkanlarını değerlendirme ve güçlü bilanço yapısı ile ön plana çıkan OYAK, attığı bu önemli adımla Çimento Beton Kağıt Grubu’nun uluslararası finansal piyasalara erişim olanaklarını daha da artırmayı hedefliyor.

    OYAK Genel Müdürü Erdem: “Grubumuzun istikbaline yeni bir ufuk çiziyoruz"

    Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “OYAK olarak, uluslararası finansal piyasalara yön veren stratejik sektörlerde, küresel çapta milli üretim gücüne sahip öncü oyuncu olmanın öneminin farkındayız. Bu noktada, OYAK’ın ve ülkemizin hedeflerine katkı sağlayacak hamleleri arka arkaya hayata geçiriyoruz. Beş şirketimizi tek çatı altında birleştirerek, grubumuzun istikbaline yeni bir ufuk çiziyor; kârlılık ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir adım atıyoruz. Bu gelişmenin OYAK’a ve ülkemiz ekonomisine fayda sağlayacağına inanıyor, üyelerimizin birikimlerini doğru hamlelerle değerlendirirken, yabancı ortaklarımız ile beraber milli ekonomiye katkı sağlamayı hedeflediğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

    OYAK, 2018 yılında, dünyanın en büyük çimento şirketlerinden Taiwan Cement Company ile yaptığı ortaklıkla ve 2019 yılında da Avrupa’nın en büyük çimento markalarından CIMPOR’u bünyesine katarak, sektörde birçok başarıya imza atmıştı. OYAK, gerçekleşen bu birleşme hamlesiyle Türkiye’nin çimento sektöründeki liderliğini pekiştirdi.

      Karantina bölgesinden çıkmak isteyen adama polisten güvenlik şeritli çözümAntalya’da kısmi karantinaya alınan mahallelerden birinde, karantina bölgesinden dışarıya çıkmak isteyen bir kişi polise zor anlar yaşattı. Polis, uyarıları aldırış etmeyip üzerlerine doğru gelen adamla sosyal mesafeyi koruyabilmek için karantina için çekilen güvenlik şeridini kullandı.
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