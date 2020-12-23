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23.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Özak GYO’nun yurtdışı başarısı

Özak GYO, finansal yapısı ve çeşitlendirilmiş portföyü ile gerekli kriterleri sağlayarak, sektörün önde gelen uluslararası kuruluşlarından EPRA (Avrupa Halka Açık Gayrimenkul Birliği) tarafından ortak yönetilen ‘FTSE EPRA/NAREIT Global Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’ne girmeyi başardı.

Özak GYO’nun yurtdışı başarısı

Özak GYO Başkanı Ahmet Akbalık, “Bu gelişme uluslararası bilinirliğimizi artıracak ve daha büyük yatırımcılara ulaşmamıza da katkı sağlayacak. Bu gelişme ayrıca müşteri odaklı ürün ve hizmetler geliştirme felsefimizin müşteriler nezdinde olduğu kadar yatırımcılar tarafından da takdir edildiğini ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi. ERPA, Avrupa’da halka açık emlak sektörünün sesi olan bir kurum.

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