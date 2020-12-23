Özak GYO’nun yurtdışı başarısı

Özak GYO Başkanı Ahmet Akbalık, “Bu gelişme uluslararası bilinirliğimizi artıracak ve daha büyük yatırımcılara ulaşmamıza da katkı sağlayacak. Bu gelişme ayrıca müşteri odaklı ürün ve hizmetler geliştirme felsefimizin müşteriler nezdinde olduğu kadar yatırımcılar tarafından da takdir edildiğini ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi. ERPA, Avrupa’da halka açık emlak sektörünün sesi olan bir kurum.