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    HaberlerEkonomi Haberleri Perakende satış hacmi Aralık 2019'da yıllık yüzde 11 arttı
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    13.02.2020 - 10:39 | | AA

    Perakende satış hacmi Aralık 2019'da yıllık yüzde 11 arttı

    Perakende satış hacmi, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 artış gösterdi.

    Perakende satış hacmi Aralık 2019'da yıllık yüzde 11 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 15,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,8 arttı.

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 1,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,4 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 yükselirken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1 geriledi.

    Perakende ciro

    Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,1 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 19, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 20,8 artış gösterdi.

    Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro Aralık 2019'da bir önceki aya göre yüzde 1,8, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,1, otomotiv yakıtı satışları da yüzde 2,3 arttı.

    Gıda dışı sektörler

    Bir önceki aya göre gıda dışı sektörlerin değişimi incelendiğinde, aralıkta ,elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 5,6, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 2,9, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 2,2 artarken, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 4,4, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 1,3 azaldı.

    Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimine bakıldığında ise posta veya internet üzerinden satışlarda yüzde 62,1, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışlarında yüzde 30,9, tıbbi ürünler ve kozmetik satışlarında yüzde 30,1, tekstil, giyim ve ayakkabı satışlarında yüzde 22, elektrikli eşya ve mobilya satışlarında yüzde 13,4 artış görüldü.

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