Perakende satış hacmi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı Kasım ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.

Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,2 yükseldi. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,7 artarken, gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 1,3 azalış oldu.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, Kasım 2020'de yıllık bazda yüzde 11,9 arttı. Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,5 yükseldi.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro, Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 32,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,7 artış gösterdi.

Perakende ciro, geçen yıl kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı. Söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 1,6, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,5, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 1,3 yükseliş kaydedildi.