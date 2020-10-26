85,90BİST1.1910.00EURO9.450.02USD7.980.23ALTIN487.00-0.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Resmen açıklandı! TMSF yeniden ihaleye çıktı
    ABONE OL
    26.10.2020 - 08:04 |

    Resmen açıklandı! TMSF yeniden ihaleye çıktı

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), teklif gelmediği için gerçekleşmeyen Naksan Holding şirketlerinin satış ihalesine yeniden çıktı.

    Resmen açıklandı! TMSF yeniden ihaleye çıktı

    TMSF'nin ihale ilanları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, "Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", "Nakpilsa Ticari ve İktisadi Bütünlüğü", "Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ve "BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışa çıkarıldı.

    Naksan Plastik için muhammen bedel 1 milyar 126 milyon TL, Nakpilsa için muhammen bedel 315 milyon TL, Royal ve Atlas Halı için muhammen bedel 353 milyon TL ve BCF 1 için 87,5 milyon TL olarak belirlendi.

    İhaleler 18 Aralık'ta sırasıyla 11.00, 11.30, 15.30 ve 16.30'da gerçekleştirilecek.

    Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştüGaziantep'te Coşkun K. (20), beşinci kattaki evinin balkonundan yarı çıplak halde park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    KYK burs - yurt başvuru sayfası açıldı mı? KYK 2020-2021 ödemeleri ne kadar, ne zaman yapılacak?

    KYK burs - yurt başvuru sayfası açıldı mı? KYK 2020-2021 ödemeleri ne kadar, ne zaman yapılacak?

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    Süper Loto sonuçları açıklandı! 25 Ekim Süper Loto çekiliş ayrıntıları

    Süper Loto sonuçları açıklandı! 25 Ekim Süper Loto çekiliş ayrıntıları

    Sıradaki Haber