Şans Topu çekilişinde ilk devir! 30 Eylül Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Çarşamba akşamları Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu'nun 9. çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 5+1 bilen çıkmayınca Şans Topu çekilişinde ilk devir gerçekleşti. 7 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek olan çekilişe 737 bin TL devretti. İşte Şans Topu 30 Eylül çekilişinde kazandıran numaralar...
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta Çarşamba günleri gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Şans Topu çekilişinde bu hafta 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye de devretti. 7 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişine devreden tutar 737 bin TL olarak açıklandı. Şans Topu çekilişinde dün akşamın kazandıran numaraları ise şu şekilde; 1, 4, 7, 17, 23 4 + 5 olarak açıklandı
Şans Topu çekilişinde 5 bilen 7 kişi 6.423,75 TL, 4+1 bilen 113 kişi 397,90 TL, 4 bilen 1.338 kişi 42 TL, 3+1 bilen 3.195 kişi 21,10 TL, 2+1 bilen 28.816 kişi 8.55 TL, 3 bilen 38.190 kişi 7.05 TL 1+1 bilen 93.929 kişi 4,15 TL ve son olarak 0+1 bilen 95.615 kişi 4.10 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
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