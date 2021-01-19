SETBİR, KDV oranlarının gözden geçirilmesini istiyor

Tezel, Türkiye süt ve kırmızı et sektörlerinde 2020 yılı değerlendirmesi ve 2021 yılı beklentilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ulusal Süt Konseyinin (USK) bir litre soğutulmuş yüzde 3,6 yağlı ve yüzde 3,2 proteinli çiğ sütün tavsiye fiyatını yüzde 22 artırarak 2,80 lira olarak belirlemesine rağmen, yurdun önemli bölümünde USK fiyatlarının üzerinde soğutma ve toplama bedeli talep edildiğini aktaran Tezel, bunun da yılın henüz başında önemli bir belirsizliğe neden olduğunu ifade etti.

Tezel, TÜİK sepetine göre, süt, yoğurt, beyaz peynir, kaşar peyniri, krem peynir, tereyağı ve ayran gibi temel süt ürünlerinin 2020 yılı sonundaki fiyatlarında, yılın başına göre kayda değer bir değişim olmadığının görüldüğüne işaret ederek, "2020 yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında, yüksek seyreden döviz kurları ve bunun etkisi ile elektrik, doğal gaz, işçilik, ambalaj başta olmak üzere tüm işletme maliyetlerinde yaşanan artışa karşılık sanayici, ürünlerine zam yapmayarak bütün bu maliyeti göğüsledi." değerlendirmesinde bulundu.

"Süt ürünleri ihracatı artacak"

Aşı uygulamalarından ümit edilen sonuçların alınması halinde yılın özellikle ikinci yarısı için ümitli olduklarını bildiren Tezel, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Hayalperest olmadan ama ümitsizliğe de kapılmadan işlerimizi geliştirmek, istihdama, üretime, yatırıma fırsatlar yaratmak zorundayız. Tüm bunları dikkate alarak çiğ süt üretiminin 2021 yılında yüzde 4 artacağını tahmin ediyoruz. Kovid-19'un kontrol altına alınması ile 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren süt ürünleri ihracatımızın yeniden 2019 seviyelerine geleceğini öngörüyoruz. Bu kapsamda verilecek ihracat desteklemeleri de elimizi güçlendirecektir. 2021 yılında tüketici fiyatlarının desteklenmesi, artan kayıt dışı oranının düşürülmesi, sektörde haksız rekabetin önlenerek, işini yasalara uygun yapanların desteklenmesi ve vergi kayıplarının önüne geçilebilmesi için süt ve süt ürünlerinde KDV oranlarının sıfırlanması önerimizin değerlendirilmesini bekliyoruz."???????

Tezel, ette de Kovid-19 nedeniyle ev tüketiminin artması dolayısıyla paketli ürünler pazarında bir büyüme olduğuna işaret ederek, "Bu sene de kırmızı et üretiminin 1 milyon tonun üzerinde olmasını bekliyoruz. Aslında bu miktar artık ülkemiz için bir eşik değer. Kişi başı yıllık kırmızı et tüketiminde 14,5 kilo seviyesine ulaştık." ifadesini kullandı.

Sektörün finansman sorunu yaşadığını aktaran Tezel, "Dolayısı ile bu döneme özgü de olsa, özellikle temel gıda ürünlerinde KDV oranlarının gözden geçirilmesine ve sanayi üretiminin maliyetlerinin düşürülmesine ve kredi maliyetlerine yönelik temel tedbirlere ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.