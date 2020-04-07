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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan açıkladı! Egzoz gazı emisyon ölçüm süresi...
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    07.04.2020 - 11:29 | | İHA

    Son dakika: Bakan açıkladı! Egzoz gazı emisyon ölçüm süresi...

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi.

    Son dakika: Bakan açıkladı! Egzoz gazı emisyon ölçüm süresi...

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Corona virüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Yapımına başlandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısının ardından yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla İstanbul’a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söyledi. Yapılacak hastanelerden biri olan Sancaktepe’de çalışmalar başladı.
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