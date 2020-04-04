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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan açıkladı! Yüzde yüz devam edecek
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    04.04.2020 - 10:15 |

    Son dakika: Bakan açıkladı! Yüzde yüz devam edecek

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dün itibarıyla imzalandı. Hazine arazilerinin bir kısmını Tarım Bakanlığı olarak üzerimize aldık." dedi. Pakdemirli, üretimin de yüzde yüz devam edeceğini ifade etti.

    Son dakika: Bakan açıkladı! Yüzde yüz devam edecek

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CNN Türk'te canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

    Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    Makarna üreticilerimiz üretimde sıkıntı yaşamıyor, ihracata dahi devam ediyoruz.

    Çipura ve levrek, 3-4-5 Nisan'da kampanyaya katılan tüm marketlerde ve seçkin balıkçılarda uygun fiyata satılacak.

    Üretimimiz yüzde 100 devam edecek.

    Limon ihracatında frene bastık. İhracatını özel izne bağladık.

    Gıda WhatsApp ihbar hattı devrede. Vatandaşlar aklına takılanları sorabilirler. Numarası 0501 174 0 174.

    Gıda ürünleri ve fiyatları sürekli izleniyor.

    Dün itibarıyla imzalandı. Hazine arazilerinin bir kısmını Tarım Bakanlığı olarak üzerimize aldık.

    Pazar ve açık yerlerde ekmek satışını yasakladı.

    Aşı, serum ve ilgili tüm çalışmalarda iddialıyız.

    Siirt'te koranavirüs endişesi büryan tüketimini artırdıSİİRT'e özgü büryan kebabı, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin vazgeçilmezi oldu. Büryan ustası Murat Kayaalp, salgın nedeniyle büryan satışında artış olduğunu belirterek, "Bağışıklık sisteminin artırılması için çeşitli gıdaların tüketilmesini isteyen uzmanlar, özellikle et tüketiminin önerisinde bulundu. Ardından büryan satışında artış yaşandı" dedi.
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