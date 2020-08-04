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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! Tarihi bir dönüm noktası...
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    04.08.2020 - 10:35 | | AA

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! Tarihi bir dönüm noktası...

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) artışa ilişkin, "Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor." ifadelerini kullandı.

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı! Tarihi bir dönüm noktası...

    Albayrak, Twitter hesabından İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan PMI verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

    "Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye imalat PMI, temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu tarihi bir dönüm noktası, Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin pozitif beklentilerimiz güçleniyor."

    Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı Tarihi bir dönüm noktası...

    Milyonlarca işçiyi ilgilendiren kararMilyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren fazla mesai kararı geçtiğimiz günlerde Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'nden çıktı. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçinin bu iddiasını ispatla yükümlü olduğuna dikkat çeken Yüksek Mahkeme, işçinin imzasını taşıyan bordronun, sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil olduğuna dikkat çekti.
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