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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Albayrak'tan enflasyon mesajı
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    04.08.2020 - 11:17 | | AA

    Bakan Albayrak'tan enflasyon mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yıllık yüzde 12,62 iken temmuzda yüzde 11,76'ya gerilediğini belirterek, "Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan enflasyon mesajı

    Albayrak, Twitter hesabından, temmuz ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

    TÜFE'nin haziranda yıllık yüzde 12,62 iken temmuzda yüzde 11,76'ya gerilediğini vurgulayan Albayrak, şunları ifade etti:

    "Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." 

    Bakan Albayraktan enflasyon mesajı

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