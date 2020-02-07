Son dakika| Bakan Albayrak: Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız...

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız.

Faizler düşüyor daha da düşecek.

Kamu bankaları faizi %8-10 bandına çekecek.

Kredi faizleri %25-26 seviyelerinden %10-15 seviyelerine geriledi, faizlerdeki gerileme devam ediyor.

Enflasyonla mücadele konusunda hedeflere şaşmadan devam edeceğiz.

Bu yıl belirlediğimiz %8,5 hedefine ulaşacağız.

Tahvil ihracına 11 milyar dolar talep geldi. Tarihte ilk kez en yüksek yatırımcı talebini çektik.

9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık.