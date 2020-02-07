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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika| Bakan Albayrak: Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız...
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    07.02.2020 - 11:54 |

    Son dakika| Bakan Albayrak: Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız...

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız." dedi. Albayrak, "Tahvil ihracına 11 milyar dolar talep geldi. Tarihte ilk kez en yüksek yatırımcı talebini çektik." ifadelerini kullandı.

    Son dakika| Bakan Albayrak: Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız...

    Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

    Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız.

    Faizler düşüyor daha da düşecek.

    Kamu bankaları faizi %8-10 bandına çekecek.

    Kredi faizleri %25-26 seviyelerinden %10-15 seviyelerine geriledi, faizlerdeki gerileme devam ediyor.

    Enflasyonla mücadele konusunda hedeflere şaşmadan devam edeceğiz.

    Bu yıl belirlediğimiz %8,5 hedefine ulaşacağız.

    Tahvil ihracına 11 milyar dolar talep geldi. Tarihte ilk kez en yüksek yatırımcı talebini çektik.

    9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık.

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