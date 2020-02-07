07.02.2020 - 11:54 |
Son dakika| Bakan Albayrak: Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız." dedi. Albayrak, "Tahvil ihracına 11 milyar dolar talep geldi. Tarihte ilk kez en yüksek yatırımcı talebini çektik." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:
Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız.
Faizler düşüyor daha da düşecek.
Kamu bankaları faizi %8-10 bandına çekecek.
Kredi faizleri %25-26 seviyelerinden %10-15 seviyelerine geriledi, faizlerdeki gerileme devam ediyor.
Enflasyonla mücadele konusunda hedeflere şaşmadan devam edeceğiz.
Bu yıl belirlediğimiz %8,5 hedefine ulaşacağız.
Tahvil ihracına 11 milyar dolar talep geldi. Tarihte ilk kez en yüksek yatırımcı talebini çektik.
9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık.
Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak istedi, katil olduKonya'da, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Ş. (20), kütüphane çıkışı, bir parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'a (32) müdahale etmek istedi. Ancak Duran gence saldırıp, boğazını sıktı. Ş.'nin kendisini kurtarmak için çıkardığı meyve bıçağı, yaşanan boğuşmada Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, doktor olma hayali kuran genç, tutuklandı. Baba Cengiz Ş., "Benim oğlum bir canı, bir insanı kurtarmaya çalışıyordu. Onun için kendini feda etti. Doktor olmak istiyordu ama başımıza böyle talihsiz bir olay geldi" dedi.