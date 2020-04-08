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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika| Bakan Albayrak: Üretimimizi ayakta tutacağız
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    08.04.2020 - 09:37 |

    Son dakika| Bakan Albayrak: Üretimimizi ayakta tutacağız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Üretimimizi ayakta tutacağız." ifadelerini kullandı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız."

    Son dakika| Bakan Albayrak: Üretimimizi ayakta tutacağız

    Bakan Albayrak: Üretimimizi ayakta tutacağızHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Üretimimizi ayakta tutacağız." ifadelerini kullandı.
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