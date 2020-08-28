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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika...Bakan Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı: Çok daha ileri taşıyacağız
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    28.08.2020 - 21:15 | | AA

    Son dakika...Bakan Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı: Çok daha ileri taşıyacağız

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, milli ekonomi programlarını, küresel finans durumunu istişare ettiklerini bildirdi.

    Son dakika...Bakan Albayrak'tan FİKKO toplantısı paylaşımı: Çok daha ileri taşıyacağız

    Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ağustos ayı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

    Bakan Albayrak, açıklamasında, "Milli ekonomi programlarımızı, küresel finans durumunu istişare ettik. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." ifadelerini yer verdi.




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