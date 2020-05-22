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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Bakan duyurdu! Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaplarda
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    22.05.2020 - 10:02 | | İHA

    Son dakika: Bakan duyurdu! Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaplarda

    Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

    Son dakika: Bakan duyurdu! Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaplarda

    Bakan Selçuk, ilave tediyelerin 56 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini anımsatarak, 26 günlük zorunlu ödemede ilk taksitin 31 Ocak’ta yatırıldığını, ikinci taksitin de bugün ödeneceğini kaydetti.

    6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017 yılında taşerondan kadroya geçen işçilerinin de dahil edildiği bilgisini paylaşan Selçuk, “Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye’mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

    Ödemelerin Bayram öncesinde yapıldığına dikkat çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

    15 mahallede giriş ve çıkışlar kapatıldıAntalya'nın Serik ilçesinde, 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez Mahallesindeki 15 sokak karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri sokakların giriş- çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.
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