Son dakika... Bakan Kurum'dan flaş açıklama! 413 yapı izinsiz yapıldı

Bakan Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

Kaçak yapılarla ilgili hukuki süreçleri işletirken büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimizin bu konuda sahada vereceği destek çok önemli. Yerel yönetimlerimizle birlikte, ülkemizin hiçbir yerinde, hangi sebeple olursa olsun doğal güzelliklerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz.