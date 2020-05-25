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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Kurum'dan flaş açıklama! 413 yapı izinsiz yapıldı
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    25.05.2020 - 14:54 |

    Son dakika... Bakan Kurum'dan flaş açıklama! 413 yapı izinsiz yapıldı

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kıyılarımızda kaçak, imara aykırı yapılarla ilgili imar denetçilerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Antalyada Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal SİT alanlarımızda bugüne kadar 247 denetim gerçekleştirdik. 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik." dedi.

    Son dakika... Bakan Kurum'dan flaş açıklama! 413 yapı izinsiz yapıldı

    Bakan Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:

    Kaçak yapılarla ilgili hukuki süreçleri işletirken büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimizin bu konuda sahada vereceği destek çok önemli. Yerel yönetimlerimizle birlikte, ülkemizin hiçbir yerinde, hangi sebeple olursa olsun doğal güzelliklerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz.

     

     

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