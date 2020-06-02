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    HaberlerEkonomi Haberleri SON DAKİKA... Bakan Selçuk duyurdu! Engellilerin raporu uzatıldı
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    02.06.2020 - 12:57 |

    SON DAKİKA... Bakan Selçuk duyurdu! Engellilerin raporu uzatıldı

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Evde bakım yardımından yararlananlar ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak."

    SON DAKİKA... Bakan Selçuk duyurdu! Engellilerin raporu uzatıldı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin, mevcut raporların ikinci bir duyuruya kadar geçerli kabul edileceğini duyurdu.

    Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamak için alınan önlemlerin devam ettiğini vurguladı. Bakan Selçuk, evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananların süreli 'Engelli Sağlık Kurulu' raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda olduklarını anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

    "Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla, raporları yenileme zorunluluğunu daha önce Haziran ayı başına kadar ertelediğimizi duyurmuştuk. 01.01.2020 tarihi ve sonrasında rapor süresi dolan engellilerimizi, ikinci bir duyuruya kadar rapor yenilemek amacıyla hastanelere yönlendirilmemeleri ve hizmetlerin mevcut raporları ile devam ettirilmesi kararı aldık."

    Giresun’da ilk defa oluşturulan salep tarlasında hasat yapıldıTıbbi, aromatik ve kozmetik alanlarda kullanılmasının yanı sıra dondurmanın olmazsa olmazı salebin Giresun’da ilk defa üretimine başlandı ve ilk hasat alındı. Kurutulmuş toz halinde kilosu bin 400 TL’den satılan salebin Giresun’da fındığa ek gelir olarak üreticilerin yüzünü güldürmesi umut ediliyor.
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