BİST1.0860.93EURO8.830.22USD7.440.13ALTIN462.570.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Varank açıkladı: İmzalar atılıyor, Türkiye'de bir ilk...
    ABONE OL
    05.09.2020 - 12:37 |

    Son dakika... Bakan Varank açıkladı: İmzalar atılıyor, Türkiye'de bir ilk...

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün girişimcilik ekosistemi adına çok vizyoner bir adım atıyoruz. İmzalanacak sözleşmeyle ülkemizde ilk defa bir teknoparkla katılım bankaları ortaklığında girişim sermayesi fonu kurulmuş olacak." açıklamasında bulundu.

    Son dakika... Bakan Varank açıkladı: İmzalar atılıyor, Türkiye'de bir ilk...

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün girişimcilik ekosistemi adına çok vizyoner bir adım atıyoruz. Birazdan imzalanacak sözleşmeyle ülkemizde ilk defa bir teknoparkla katılım bankaları ortaklığında girişim sermayesi fonu kurulmuş olacak." açıklamasında bulundu.

    BİLİŞİM VADİSİ

    Bakan Mustafa Varank, "Bilişim Vadisi'nde ayrıca bir tasarım kümelenmesi kuruyoruz. Mevcut durumda ülkemizde tasarımla özdeşleşen bir teknopark yok. İşte biz Bilişim Vadisi'ni tasarımla da ön plana çıkaracağız. Tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip üretim atölyesi, sergi alanı gibi yapılar kurarak, tasarımla sanayiyi daha güçlü etkileşime geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

    100 MİLYON LİRALIK FON

    Varank, "Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir fon kuruyoruz. Bu fonun miktarını, zamanla daha da artırmanın peşindeyiz. İster yerli ister yabancı olsun fona yatırım yapmak isteyen herkese kapımız açık." 

    Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiası! Gerçek başka çıktıSakarya'nın Kocaali ilçesinde bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde yer alan "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına ilişkin işçilerin çavuşu Kasım Demir, "Bu yaşadığımız olay münferit olarak yaşandı. Diğer çalıştığımız yerlerde hiç sıkıntılar yaşamadık. Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursa'da yoldan çıkıp zeytinliğe giren aracın sürücüsü öldü

    Bursa'da yoldan çıkıp zeytinliğe giren aracın sürücüsü öldü

    Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

    Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

    Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

    Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

    ÖSYM'den 2020-KPSS adaylarına 'saat' uyarısı

    ÖSYM'den 2020-KPSS adaylarına 'saat' uyarısı

    Sıradaki Haber