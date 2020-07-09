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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... BDDK'dan vatandaşa kart kolaylığı
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    09.07.2020 - 21:45 |

    Son dakika... BDDK'dan vatandaşa kart kolaylığı

    Gelen son dakika haberine göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 liralık limitin, 2 bin liraya çıkarıldığını bildirdi.

    Son dakika... BDDK'dan vatandaşa kart kolaylığı

    BDDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 Türk lirası limit, 2 bin Türk lirasına çıkarıldı. Bugün alınan kararla ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında asgari ödeme tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması 2020 yıl sonuna kadar uygulanmayabilecek.

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