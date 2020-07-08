08.07.2020 - 16:38 | | milliyet.com.tr
Son dakika... BDDK'nın kararıyla ilgili Bakan Albayrak'tan açıklama
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından son dakika açıklamasında bulundu. BDDK'nın kararıyla ilgili açıklama yapan Bakan Albayrak, 'Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti!' dedi.
Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti! Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır.