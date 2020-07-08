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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... BDDK'nın kararıyla ilgili Bakan Albayrak'tan açıklama
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    08.07.2020 - 16:38 | | milliyet.com.tr

    Son dakika... BDDK'nın kararıyla ilgili Bakan Albayrak'tan açıklama

    Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından son dakika açıklamasında bulundu. BDDK'nın kararıyla ilgili açıklama yapan Bakan Albayrak, 'Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti!' dedi.

    Son dakika... BDDK'nın kararıyla ilgili Bakan Albayrak'tan açıklama

    Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

    Dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ediyoruz. İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti! Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır.

    Son dakika... BDDKnın kararıyla ilgili Bakan Albayraktan açıklama

    Babunu kovalamak isterken 4 katlı binadan yere çakıldıKenya'da çatıdaki babun nedeniyle bölgedekilerin çığlık attığını duyan bir kişi, babunu kovalamak için tırmandığı 4 katlı binadan yere düştü. O anlar kameraya yansıdı.
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