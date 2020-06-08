BİST110.6040.53EURO7.660.38USD6.780.25ALTIN369.530.74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi
    ABONE OL
    08.06.2020 - 10:18 | | İHA

    Son dakika... Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

    Gelen son dakika haberine göre; Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'ta hazine arazilerinin il müdürlüklerine tahsisini sağlanarak çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek.

    Son dakika... Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çiftçilere ücretsiz hazine arazisi tahsisindeki çalışmalarda sona gelindi.

    Tespiti yapılan 14 bin dekar hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanlar çiftçilere ücretsiz olarak tahsis edilecek.
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Amacımız ekilmeyen, atıl durumdaki boş arazileri üretime kazandırmak. Ülkemizde 23,1 milyon hektar işlenen tarım alanı varlığı bulunuyor. Bu üretim alanında 83 milyon vatandaşımızın gıda ihtiyacı karşılanıyor ve üstüne de 18 milyar dolara ulaşan ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye 48 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'nın lider ülke konumunda bulunuyor.

    BAŞVURULAR 1 HAZİRAN'A KADAR ALINDI

    Özellikle atıl olan mülk, hazine ve vakıf arazilerinin parsel bazında tespiti için mayıs ayında bir çalışma başlattık. Öncelikle bir envanter çıkaracağız. İlk aşamada Erzincan, Bingöl, Erzurum, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'ta hazine arazilerinin il müdürlüklerimize tahsisini sağladık. Bu çerçevede, 14 bin dekar hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanların tespiti yapıldı. Bu arazileri bedelsiz olarak çiftçilerimize tahsis edeceğiz. Çiftçilerimizin başvuruları 1 Haziran'a kadar alındı. Şimdi talepler değerlendirildikten sonra hak kazananlara çiftçilerimize tahsisleri yapılacak" diye konuştu.

    Adalar Belediyesi'nde silah sesleri! Pompalı tüfekle saldırdıAdalar Belediyesi'nin binası, saldırgan bir şahıs tarafından kurşunlandı. Evinin suyunun kesildiği gerekçesiyle saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Pencereden sarkıtılan minik çocuk yürekleri ağza getirdi!

    Pencereden sarkıtılan minik çocuk yürekleri ağza getirdi!

    Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

    Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

    İstanbul’un göbeğinde dehşet! Eski ortağının iş yerine kurşun yağdırdı

    İstanbul’un göbeğinde dehşet! Eski ortağının iş yerine kurşun yağdırdı

    Sıradaki Haber