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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Erdoğan'dan flaş talimat! Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolunu Bakanlık yapacak
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    01.04.2020 - 13:06 | | AA

    Son dakika: Erdoğan'dan flaş talimat! Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolunu Bakanlık yapacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak" dedi.

    Son dakika: Erdoğan'dan flaş talimat! Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolunu Bakanlık yapacak
    Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolunu Bakanlık yapacak
    Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolunu Bakanlık yapacak
    Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolunu Bakanlık yapacak
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin ulaşım yollarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındığını belirterek, “Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak.” dedi.

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