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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberi: Geçici vergide flaş gelişme! 28 Mayıs günü sonuna kadar uzatıldı
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    12.05.2020 - 19:10 | | AA

    Son dakika haberi: Geçici vergide flaş gelişme! 28 Mayıs günü sonuna kadar uzatıldı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yılın 1. Geçici Vergi Dönemi'ne ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 28 Mayıs günü sonuna kadar uzattı.

    Son dakika haberi: Geçici vergide flaş gelişme! 28 Mayıs günü sonuna kadar uzatıldı

     

    Bakanlıktan, bu yılın ocak, şubat ve mart dönemini kapsayan geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleriyle ilgili duyuru yapıldı.

    Duyuruda, "2020 1. Geçici Vergi Dönemi'ne ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır. " ifadesi yer aldı.

    Söz konusu beyannamelerin verilme tarihi 18 Mayıs olarak belirlenmişti.

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