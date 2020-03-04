Son dakika | IMF'den koronavirüs için 50 milyar dolarlık yardım paketi

IMF Başkanı Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Kovid-19 salgınına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Salgının hızla yayıldığını ve küresel bir sorun oluşturduğunu dile getiren Georgieva, "Arz ve talebin önemli unsurlarını etkilediği için bu şokun alışılmadık bir durum olduğunu biliyoruz." dedi.

Georgieva, hastalık ve ölümlerin tedarik zincirinde aksamalara neden olduğuna işaret ederek, virüsü kontrol altına alma çabalarının da hareketliliği sınırladığını, tedarik zincirindeki kısıtlamalar ve sıkılaşan kredilerle iş yapma maliyetinin yükseldiğini anlattı.

"Küresel büyüme geçen yılki seviyenin altına inecek"

Talebin de yüksek belirsizlik nedeniyle etkilendiği aktaran Georgieva, artan ihtiyati tedbirler, virüsü kontrol altına alma çabaları ve yükselen finansal maliyetlerin harcama kabiliyetini azalttığını ve salgının tüm bu etkilerinin sınırları aştığını ifade etti.

Georgieva, küresel finansal sistemin 2008'deki küresel finansal kriz öncesi döneme göre çok daha dirençli ve sağlam olduğunu belirterek, "Küresel büyüme 2020'de geçen yılki seviyelerin altına inecektir ama bunun ne kadar düşeceğini ve etkilerinin ne kadar süreceğini öngörmek zor." dedi.

"1 trilyon dolarlık kredi kapasitemiz var"

Arz ve talep şoklarına karşı makro-finansal politika adımlarının gerekli olabileceğini vurgulayan Georgieva, finansal istikrara yönelik risklerin dengelenebilmesi için yeterli likiditeye de ihtiyaç olduğu dile getirdi.

Georgieva, "Durum hızla gelişiyor ve şartlar gerektiriyorsa salgına daha güçlü ve koordineli bir yanıt vermeye hazır olmalıyız." diye konuştu.

IMF'nin destek talep edebilecek düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkeler için acil durum finansman kaynağı ayırdığını belirten Georgieva, "Üyelerimizin cömertliği sayesinde, toplam 1 trilyon dolarlık kredi kapasitemiz var. Düşük ve orta gelir gelirli ülkeler için bir IMF programına ihtiyaç duymadan ulaşabilecekleri 50 milyar dolarlık acil durum finansmanına sahibiz." dedi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass de Dünya Bankası Grubu'nun da Kovid-19 salgınına karşı 12 milyar dolarlık yardım paketini devreye aldığını hatırlatarak, bankanın gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda salgına karşı hızlı ve esnek yanıtlar vermeye çalıştığını söyledi.

S&P koronavirüs nedeniyle Avro Bölgesinin büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), yeni tip koronavirüsün (Kovid 19) yol açtığı risk nedeniyle Avro Bölgesinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 1'den yüzde 0,5'e çekti.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "Avrupa'nın 2020 yılına ilişkin makro ekonomik görünümü kötüleşiyor. Koronavirüs, Avro Bölgesinin büyümesini 0,5 puan azaltacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, daha önce Avro Bölgesinde ekonomik büyümenin 2020'de yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği hatırlatıldı.

İngiltere'nin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi, 0,2 puan düşürülerek yüzde 0,8'e çekilirken, İtalyan ekonomisinin ise 2020'de yüzde 0,3 seviyesinde daralmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada virüsün ABD'de yayılmasının yeni riskler arasında sıralandığı, AB'nin toplam ihracatının yüzde 11'ini Çin'e ve yüzde 21'ini de ABD pazarına yaptığına işaret edildi.

"Olumsuz etkiler, Avrupa'nın tamamında görülecek"



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Başekonomisti Sylvain Broyer ise tedarik zincirindeki aksamaların, azalan dış talebin büyüme üzerinde yarattığı olumsuz etkilerinin sadece İtalya'da değil, Avrupa'nın tamamında görüleceğini belirtti.

Avrupa ve İngiltere Merkez Bankaları faizleri indirebilir



Broyer, "Düşük büyüme, düşük fiyat baskısı ve daha sıkı finansal piyasa koşullarıyla mücadele etmek amacıyla, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu ay mevduat faiz oranını 10 baz puan indirmesini bekliyoruz. İngiltere Merkez Bankasının (BoE) da ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez aynı hizaya gelmesi olası." ifadelerini kullandı.