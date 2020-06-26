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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Kısa çalışma ödemeleri öne çekildi! Pazartesi hesaplarda
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    26.06.2020 - 09:47 | | AA

    Son dakika... Kısa çalışma ödemeleri öne çekildi! Pazartesi hesaplarda

    Son dakika haberlere göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi, 29 Haziran Pazartesi'den itibaren hesaplara yatırılacak." dedi.

    Son dakika... Kısa çalışma ödemeleri öne çekildi! Pazartesi hesaplarda

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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    Bakan Selçuk, “Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz’da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran’dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

    “Haziran ayına ilişkin ödemeler 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında yapılacak”

    IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

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