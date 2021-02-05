05.02.2021 - 10:24 |
Son dakika: Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz." dedi.
Bugün, 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak
Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, pandeminin başından bu yana ise toplam 3,8 milyon kişi için 27,6 milyar TL ödendi.
Kısıtlamada ehliyetsiz ve alkollü yakalanan sürücü: Alkol var, her şey var, sıkıntı yokBursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında ehliyetsiz ve alkollü olarak araç kullanan Rahmi A.'ya 6 bin 963 TL ceza kesildi. Rahmi A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, 'İyi çek. Alkol var, her şey var, sıkıntı yok' diye seslendi.