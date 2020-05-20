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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Merkez Bankası'ndan swap hamlesi
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    20.05.2020 - 09:04 | | AA

    Son dakika: Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

    Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018'de imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edildi.

    Son dakika: Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

    TCMB, Katar Merkez Bankası ile imzalanan swap tadil anlaşmasına ilişkin bir duyuru yayımladı.

    Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildiği belirtilen duyuruda, para takası anlaşmasının temel hedefinin yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak olduğu vurgulandı.

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