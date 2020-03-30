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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberler: Seyahat izin belgesi başvuruları artık e-Devlet'ten yapılabilecek
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    30.03.2020 - 10:50 |

    Son dakika haberler: Seyahat izin belgesi başvuruları artık e-Devlet'ten yapılabilecek

    Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; seyahat izin belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek. Başvurunun sonucu ise kısa mesaj olarak vatandaşa gönderilecek

    Son dakika haberler: Seyahat izin belgesi başvuruları artık e-Devlet'ten yapılabilecek

    Seyahat izin belgesi için başvurular artık e-Devlet'ten yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın  artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi  başvuruları e-Devlet Kapısında. " denildi.

    Başvuru süreci şu şekilde olacak:

    1- e-Devlet Kapısı üzerinden başvurunuzu yapınız.

    2- Başvurunuz Seyahat İzin Kuruluna iletilecek ve Kurul tarafından  değerlendirmeye alınacaktır.

    3- Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında  başvurusu sahiplerine “Başvurunuz kabul edilmiştir" veya “Başvurunuz  ret edilmiştir" şeklinde SMS üzerinden bildirim yapılacaktır.

    4- Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, otogar veya havaalanlarında  oluşturulan Başvuru Masalarından T.C. Kimlik Numarası ile  doğrulamaları yapıldıktan sonra kabul edilecektir.

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