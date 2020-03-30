Son dakika haberler: Seyahat izin belgesi başvuruları artık e-Devlet'ten yapılabilecek

Seyahat izin belgesi için başvurular artık e-Devlet'ten yapılabilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada "Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında. " denildi.

Başvuru süreci şu şekilde olacak:

1- e-Devlet Kapısı üzerinden başvurunuzu yapınız.

2- Başvurunuz Seyahat İzin Kuruluna iletilecek ve Kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

3- Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvurusu sahiplerine “Başvurunuz kabul edilmiştir" veya “Başvurunuz ret edilmiştir" şeklinde SMS üzerinden bildirim yapılacaktır.

4- Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, otogar veya havaalanlarında oluşturulan Başvuru Masalarından T.C. Kimlik Numarası ile doğrulamaları yapıldıktan sonra kabul edilecektir.



