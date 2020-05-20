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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... TOKİ kampanyasına kaç kişi katıldı? Bakan Kurum açıkladı!
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    20.05.2020 - 11:38 | | AA

    Son dakika... TOKİ kampanyasına kaç kişi katıldı? Bakan Kurum açıkladı!

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ'nin konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişinin başvurduğunu bildirdi.

    Son dakika... TOKİ kampanyasına kaç kişi katıldı? Bakan Kurum açıkladı!

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin konut ve iş yerleri için başlattığı yüzde 20 indirim kampanyasına 4 bin 539 kişinin başvurduğunu bildirdi.

    100 bin sosyal konut projesi kapsamında bu hafta 9 ilde 2 bin 788 konutun kuralarının çekileceğini belirten Kurum, "Kura çekimlerini temmuz sonunda tamamlayacağız.‬" dedi.

    Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı!Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Fatma Ateş, tartıştığı acil tıp teknisyeni komşusu M.K.’nin "Ben ambulansla akşama kadar corona virüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğünü iddia ederken, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Yurda yerleştirilip, karantinaya alınan Ateş'in şikayetçi olduğu komşusunun test sonucu ise negatif geldi.
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