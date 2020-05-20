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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Bakan Pekcan açıkladı! Türk markalarına 5 yıl destek
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    20.05.2020 - 10:54 | | İHA

    Son dakika... Bakan Pekcan açıkladı! Türk markalarına 5 yıl destek

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Resmi Gazete’de bugün yayınlanan cumhurbaşkanı kararı ile hizmet sektöründeki markalarımız yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5’er yıl süreyle desteklenecek.Kurumsal alt yapının geliştirilmesine yönelik destekler ise ilk 5 yıl boyunca sağlanacak" dedi.

    Son dakika... Bakan Pekcan açıkladı! Türk markalarına 5 yıl destek

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı tarafından hizmet sektörlerine yönelik olarak uygulanan Turqualiyu Destek Programındaki markaların “hedef pazar” esasına dayalı bir sistem ile desteklenebilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların tamamlandığı belirtilerek, "Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile hizmet sektöründeki markalarımız yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5’er yıl süreyle desteklenecek. Kurumsal alt yapının geliştirilmesine yönelik destekler ise ilk 5 yıl boyunca sağlanacak. Hayata geçirilen bu yeni destek sistemi; markalarımızın daha fazla sayıda pazarda varlık göstererek bu pazarlarda kalıcı olmalarına zemin hazırlayacak. Bu sayede ülkemizin hizmet gelirleri sürdürülebilir şekilde artarak, hizmet sektörlerinin cari işlemler dengesine olan katkısı olumlu yönde devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

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