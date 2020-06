Son dakika... Yeni kredi paketi vatandaşa ne getiriyor?

Yeni kredi paketi yeni haftanın en sıcak gündemi oldu. Peki kamu bankalarının sağladığı yeni kredi paketi neler getiriyor? Kamu bankalarının açıkladığı yeni kredi paketinin ayrıntılarını Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman CNN TÜRK canlı yayınında anlattı.

Kredi oranlarını bizlere değerlendirir misiniz? Neydi ne oldu?

Olağan üstü kriz dönemlerinde ikili bir yaklaşımın ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi arz tarafı diğer tarafı ise talep tarafı. Genelde krizler ya arz ağırlıklı ya da talep ağırlıklı çıkar. Fakat yaşadığımız olağan üstü kırılma hem arz hem de talep tarafında her sektörü her ekonomiyi, her insanı doğrudan etkiledi. O nedenle hem arz hem de talep tarafına ilişkin bir tedavi hamlesi gerekiyordu. Bu tarz durumlarda stresi giderici, çarkların yeniden dönmesini ve bir şekilde ertelenen ihtiyaç ve isteklerin yerine getirilmesinde tekrar uyarıcı bir unsur similasyonunun sağlanmasıdır.

Vatandaş cuma günü de gidip kredi çekebilirdi, bugün de çekebiliyor... Aradaki fark nedir?

Belirtilen 0.60'lık faiz oranları Merkez Bankası'nın en son 8.25'lik referans faiz oranı düşünüldüğünde mevcut borçlanma imkanları ki kamu bankaları ihtiyaç kredisi ile beraber pandeminin başından itibaren bazı krediler sağlanıyordu... Oradaki rakamdan yüzde 20'lik bir tenzilatı indirimi içeriyor. Bazı kalemlerde 12 ay ödemesiz bir imkan sağlıyor. İhtiyaç giderme bakımında maliyetinin altında bir kredi imkanının sağlandığını belirtmek gerekli.

Maliyetin altında kredinin bankalara etkisi ne olur?

Aslında eskiden dillere pelesenk olmuş bir kamuda görev zararı vardı. Fakat son dönemlerde kamuda görev zararına fırsat vermeden daha etkin daha verimli önceliklerin tayin edildiği bir ortamda bunların gider ve zarar değil, daha sonra özellikle üretimi canlandıracak yeniden çarkların dönmesini sağlayarak hem vergi gelirlerinin artması hem de katma değerin artmasına neden olacak adımlar olarak görülebilir. Aslında kağıt üzerinde negatif görünen unsurların pozitife dönmesi mümkündür. Ve amaçlanan da budur.

Sizin beklediğiniz bir kötü senaryo var mı?

Bu çok ani bir yol kazasına benzetilebilir. Bütün dünyayı doğrudan etkisi altına aldığı için Türkiye de bundan etkilendi. Türkiye'nin büyümesinde en önemli lokomotif ihracattır. Senaryonun olumluya dönmemesi durumda bu kalemin eski hacmine ulaşması zor bir unsur. İyimser senaryoda bu 3-6 olacakken bu karamsar rakamlar ifade edildiğinde 6 ay ile bir yıl sürebilir. Turizmde önemli kayıp olacağını biliyoruz. 35 milyar dolarlık projeksiyonun bu sene 15-20 milyar dolar olarak gerçekleşmesi dahi geleceğe dair beklentilerimizi yükseltebilir.