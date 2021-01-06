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06.01.2021 - 16:43 | | AA

Sudan'ın Dünya Bankası borcuna ABD finansmanı

Sudan hükümeti, Dünya Bankası’na borçlarını ödemek için ABD Hazine Bakanlığı ile yıllık 1 milyar doların üzerinde kredi imkanı sunan mutabakat zaptını imzaladı.

Sudan'ın Dünya Bankası borcuna ABD finansmanı

Sudan Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ABD’nin Sudan’ı terörü desteleyen devletler listesinden çıkarma kararının ardından bir günlük resmi ziyaret kapsamında başkent Hartum’a gelen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Sudan Maliye Bakanı Hibe Muhammed Ali ile bir araya geldi.

İki bakan, Sudan'ın Dünya Bankası’na borçlarını ödemesi için ABD Hazine Bakanlığı ile yıllık 1 milyar doların üzerinde kredi imkanı sunan mutabakat zaptını imzaladı.

Açıklamada uluslararası finansmanın, geçiş hükümetinin hayata geçirdiği reformlarla bağlantılı olarak ekonomik istikrarın sağlanması için önemli destek olacağı belirtildi. Açıklamada mutabakat zaptının imzalanmasının ABD’nin Sudan’daki ekonomik istikrar, barış ve demokratik dönüşüme desteğinin göstergesi olduğu da kaydedildi

Ekonomisini yeniden ayağa kaldırmak için çabalayan Sudan hükümeti, ekonomik reformlar kapsamında, akaryakıt ve elektrikteki devlet desteğini kaldırmış, birçok kalemde yeni vergilendirme ve zam kararı almıştı.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Başbakan Abdullah Hamduk ve ekonomiden sorumlu üst düzey yetkililerle ekonomik durum, ABD’nin Sudan'a sağlayacağı yardım, Sudan'ın dış borçlarının silinmesi ve bir dizi ortak sorunu masaya yatıracak.

Sudan’ın 60 milyar doları aşan dış borcu, ülkenin kalkınmasının önündeki en büyük engellerden birisi olarak görülüyor.

ABD, Sudan geçiş yönetiminin ekonomik, siyasi ve toplumsal alanda çok sayıda reformu gerçekleştirmesi sonrası, geçen aralık ayında Sudan'ı ABD’nin terörü destekleyen devletler listesinden çıkarmış ve "egemen dokunulmazlığı yasası"nı onaylamıştı.

Bu kararların ardından Washington, Sudan'ın Dünya Bankası'na borçlarının ödenmesineui yardımcı olmak için bankaya 1 milyar dolarlık kredi vereceğini açıklamıştı.

ABD İhracat-İthalat Bankası (EXIM) Başkanı Kimberly Reed'in de Sudan'ın dünya bankacılık sistemine dönüşünü görüşmek üzere yarın Hartum'a gelmesi bekleniyor.

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