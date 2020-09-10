Süper Loto 10 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto 10 Eylül çekiliş sonuçları açıklandı. 1 Ağustos itibariyle Şisal Şans tarafından devralındıktan sonra haftanın üç günü boyunca gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları açıklandı. Süper Loto 10 Eylül çekilişinde 40, 6, 26, 17, 48, ve 27 olarak açıklandı. Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 18.698.020 TL ikramiye de devretti. Süper Loto 10 Eylül çekilişinde 5 bilen 13 kişi 28.402,30 TL ikramiye kazanırken 4 bilen 1.060 kişi 541,80 TL, 3 bilen 24.600 kişi 28,35 TL ve son olarak 2 bilen 244.069 kişi 3,00 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu

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