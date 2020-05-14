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    HaberlerEkonomi Haberleri Tarım ÜFE nisan ayı verileri açıklandı
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    14.05.2020 - 10:33 | | AA

    Tarım ÜFE nisan ayı verileri açıklandı

    Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,55 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,58 arttı.

    Tarım ÜFE nisan ayı verileri açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

    Buna göre, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,55 azalışla 176,29 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 16,68 yükseldi.

    Sektörlerde bir önceki aya göre değişimde, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0,69, balık ve diğer balıkçılıkta yüzde 0,24 azalış, ormancılık ürünlerinde yüzde 5,58 artış gerçekleşti.

    Ana gruplarda bir önceki aya göre değişimde ise çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,10 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,54 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,84 artış görüldü.

    Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrularda yüzde 20,98, canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda yüzde 4,64 azalış oldu. Buna karşılık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 25,95 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 29,14 ile turunçgiller olarak belirlendi.

    Nisanda bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 2,77 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşti.

    Endekste kapsanan 77 maddeden 3'ü bu ay endekse girdi, 16 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken, 7 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 51 maddenin ortalama fiyatında ise artış görüldü.

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