Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu sorgulama! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 10.000 TL Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları alınmaya devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank tarafından 10.000 TL'ye kadar verilen Temel İhtiyaç Kredisinde ilk 6 ay ödemesiz gerçekleşiyor. Geride kalan 30 ay boyunca ise çekilen kredi tutarına göre taksitlendirme imkanı sunuluyor. 0-49 faiz oranı ile verilen Temel İhtiyaç Kredisi ile insanların bu süreçte insani ihtiyaç ve giderlerini kolay bir şekilde yerine getirebilmesi ve kolay ödeme imkanı ile sunulan Temel ihtiyaç kredisi başvuruları başvuru yapılan bankanın ekranı üzerinden sorgulanabiliyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU AŞAMALARI NASIL SORGULANIR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILABİLİR?

Onaylanan kredi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi-Bireysel Kredini Kullan- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler - Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama - Başvurularım- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİNİZİ HALKBANK WEB SİTESİ ÜZERİNDEN KULLANMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

VAKIFBANK BAŞVURU DURUMU NASIL SORGULANIR?

Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspxekranı üzerinden sorgulanabilecek.