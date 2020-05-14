BİST99.953-0.21EURO7.53-0.08USD6.96-0.16ALTIN383.79-0.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Tereyağ üretiminde rekor
    ABONE OL
    14.05.2020 - 11:13 | | AA

    Tereyağ üretiminde rekor

    Türkiye'de tereyağ üretiminde, 20 bin 146 tonla son 10 yılın en iyi ilk çeyrek rakamı elde edildi.

    Tereyağ üretiminde rekor

    AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ocakta 6 bin 770, şubatta 6 bin 251 ve martta 7 bin 125 ton tereyağ üretildi.

    Böylece Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde tereyağ üretimi 2011'in ilk çeyreğine göre 2,1 katına çıkarak 20 bin 146 ton ulaştı. Söz konusu rakam son 10 yılın en iyi ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti. 2011'in ilk çeyreğinde 9 bin 477 ton tereyağ üretilmişti.

    İnek sütü ve peyniri üretimi de arttı

    Bu dönemde toplanan inek sütü miktarında da artış görüldü. Bu yılın ilk çeyreğinde toplanan süt miktarı 2011'in ilk çeyreğine göre yüzde 42,8 artışla 2 milyon 477 bin 722 tona ulaştı. 2011'in ilk çeyreğinde 1 milyon 734 bin 817 ton inek sütü toplanmıştı.

    İnek sütündeki artış, inek peyniri üretimine de yansıdı. Türkiye'de ocak ayında 58 bin 329 ton, şubatta 58 bin 87 ton ve martta 63 bin 700 ton inek peyniri üretildi. Böylece bu yılın ilk çeyreğinde 180 bin 116 ton inek peyniri üretilmiş oldu. Bu rakam 2011'in ilk çeyreğinde 119 bin 167 ton seviyesindeydi. 

    Nişan töreni kabusa döndü! Corona virüs vaka sayısı 30'a yükseldiKahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Hüyüklü Mahallesi'nde düzenlenen nişan törenine katıldıktan sonra rahatsızlanan 5 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan mahallede, corona virüs test sonuçları pozitif çıkan vaka sayısı 13 Mayıs günü itibariyle 30'a yükseldi. Filyasyon ekibinin mahalledeki çalışması devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Berberler ve kuaförler kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Berberlerin çalışma saatleri nedir?

    Berberler ve kuaförler kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Berberlerin çalışma saatleri nedir?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ücret değişikliği...

    Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

    Birbirlerine sarılabilmek için bunu icat ettiler

    Corona virüsü yenen 82 yaşındaki çift, alkışlarla taburcu oldu

    Corona virüsü yenen 82 yaşındaki çift, alkışlarla taburcu oldu

    Sıradaki Haber