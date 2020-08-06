BİST1.086-0.50EURO8.471.15USD7.090.78ALTIN467.981.34
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri TESK'ten "Kantinlerden 1 yıl kira alınmasın" talebi
    ABONE OL
    06.08.2020 - 10:42 | | AA

    TESK'ten "Kantinlerden 1 yıl kira alınmasın" talebi

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kantinci esnafının zor günler geçirdiğini belirterek, "Kantinci esnafının ayakta kalması için 1 yıl süreyle devlet, okul kantinlerinden kira almamalı." ifadesini kullandı.

    TESK'ten "Kantinlerden 1 yıl kira alınmasın" talebi

    Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle okulların martta kapandığını hatırlatarak, kantinci esnafının bu durumdan olumuz etkilendiğini bildirdi.

    Esnafın, salgın nedeniyle biriken iş yeri ve ev kirasını, elektrik, su, ısınma, vergi, işçi ücreti, Bağ-Kur, SGK ve diğer borçlarını ödeyemez duruma geldiğini belirten Palandöken, "Kantin kiralarına 1 yıl süreyle artış yapılmaması ve kira indirimine gidilmesi taleplerine rağmen bazı kantin kiralarında yüzde 100'ün üzerinde fahiş kira artışları yapıldı. Kantinci esnafının ayakta kalması için 1 yıl süreyle devlet, okul kantinlerinden kira almamalı." değerlendirmesinde bulundu.

    Palandöken, kantinci esnafının, okullar açıldığında gerekli tüm hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaya hazır olduğunu kaydetti. 

    Son dakika! Tatile gidenler bu kurala dikkat! 'En fazla 10 gün'Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, tatil dönüşü işbaşı yapacak olanları uyararak, "Dönüşte mutlaka maskelerini çıkarmamaları ve evde dahi sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmeleri gerekiyor. Home ofis çalışanlar home ofis olarak devam etmeli, home ofis çalışamayacak durumda olanlar ise diğer çalışma arkadaşlarıyla sosyal mesafeyi koruyarak ve maske takarak muhatap olmalı" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Selçuk'tan açıklama... Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar açılacak mı?

    Bakan Selçuk'tan açıklama... Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar açılacak mı?

    Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

    Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

    3 renkteki dumanların anlamı ne?

    3 renkteki dumanların anlamı ne?

    ÖSYM YKS tercih ekranı: YKS tercihleri başladı!

    ÖSYM YKS tercih ekranı: YKS tercihleri başladı!

    Sıradaki Haber