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01.01.2021 - 14:05 | | DHA

THY'nin ocak ayı uçuş planı belli oldu

Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını bir süre durduran 11 Haziran itibariyle yurt dışı uçuşlarına kademeli olarak başlayan Türk Hava Yollarının (THY) 2021 yılı ocak ayı uçuş planı belli oldu.

THY'nin ocak ayı uçuş planı belli oldu

Salgın nedeniyle uçuşların askıya alınmasının ardından Haziran ayı itibariyle yurt içi ve yurt dışı uçuşlarını kademeli olarak yeniden başlatan THY, 2021 yılı Ocak ayında belirlenen ülkelere seferler başlatmayı planlamaya dahil etti. Gerçekleştirilen seferlerde ise frekans artışına gidilecek. THY resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Ocak ayında Türkmenistan'da  Aşkabat, Abu Dabi, Yunanistan'da Atina ve Selanik, Bahreyn, Irak'ta Basra, İran'da Meşhed ve Şiraz, İtalya'da Napoli, Fas'ta Marakaş, Moğolistan'da Ulanbator ve Endonezya'da Bali'ye uçuş seferleri başlatmayı planlanıyor. 

Konuyla ilgili olarak yapılan duyuruda ise şöyle denildi:

"Gökyüzünden uzak geçen günlerin ardından şimdi yeniden buluşma vakti. Ulusal ve uluslararası sağlık otoriteleri ile yaptığımız titiz çalışmaların sonucunda daha sağlıklı ve güvenli standartlara sahip uçuşlarla sevdiklerimize, keşiflerimize ve biriktirilecek anılarımıza tekrar kavuşuyoruz. Bu dönemde plan yapmanın ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için sizlere esnek seyahat imkanları sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 21 Mart 2020 - 31 Mart 2021 (dahil) tarihleri arasındaki biletlemeleriniz için sınırsız değişiklik yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için Esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın. Uçuş takvimi 31 Ocak 2021 tarihine kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız."

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