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    HaberlerEkonomi Haberleri TİGEM, Arap Tayı Tanıtım ve Hippoterapi Merkezi'ni kiralayacak
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    17.04.2020 - 08:56 | | AA

    TİGEM, Arap Tayı Tanıtım ve Hippoterapi Merkezi'ni kiralayacak

    Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Ankara'daki Arap Atı Tanıtım ve Hippoterapi Merkezi'ni 5 yıllığına kiraya verecek.

    TİGEM, Arap Tayı Tanıtım ve Hippoterapi Merkezi'ni kiralayacak

    TİGEM'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yaklaşık 35 bin metrekare arazi üzerinde bulunan Arap Atı Tanıtım ve Hippoterapi Merkezi'nin kiralama işlemine ilişkin ihale, 6 Mayıs saat 10.00'da kapalı zarfla teklif alma yöntemiyle yapılacak.

    Teklif mektuplarının en geç söz konusu tarihe kadar TİGEM Genel Evrak servisine verilmesi gerekiyor.

    İhalede, yıllık tahmini kira bedeli KDV hariç 552 bin lira ve ihale geçici teminatı 55 bin 200 lira olarak belirlendi.

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