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    10.09.2020 - 10:31 | | AA

    Toplanan inek sütü miktarı temmuzda arttı

    Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 artarak 825 bin 132 ton oldu.

    Toplanan inek sütü miktarı temmuzda arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

    Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, temmuzda yıllık bazda yüzde 3,1 artışla 825 bin 132 tona ulaştı. Bu oran ocak-temmuz döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 5 milyon 936 bin 538 tona çıktı.

    Temmuzda ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi.

    Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde yüzde 12,3 artarak 111 bin 96 ton olarak gerçekleşti.

    Ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre içme sütü üretimi yüzde 12 artışla 952 bin 907 ton olarak kayıtlara geçti.

    Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 104 bin 490 ton, ocak-temmuz döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 gerileyerek 638 bin 733 ton oldu.

    Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre tam yağlı süt tozu üretimi yüzde 59,6, yağsız süt tozu yüzde 38,1, inek peyniri üretimi yüzde 12,1, tereyağı üretimi yüzde 6,6, kaymak üretimi yüzde 2,7 artarken, ayran üretimi yüzde 1, diğer peynirlerin (koyun, keçi, manda sütleri ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) üretimi yüzde 12,1 düşüş gösterdi.

    Ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre inek peyniri üretimi yüzde 9,5, tam yağlı süt tozu yüzde 8,6, tereyağı üretimi yüzde 8,2, kaymak üretimi yüzde 2,4, yağsız süt tozu yüzde 1,1 artarken, diğer peynirler (koyun, keçi, manda sütü ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri) yüzde 5,4 ve ayran üretimi yüzde 16,2 azaldı.

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